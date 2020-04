Sempre pronta a infrangere le regole, Taylor Mega è uscita di casa senza indossare la mascherina

Taylor Mega è solita trovare sempre il modo di farsi riconoscere. Così è successo di fatto nelle ultime ore, quando è stata beccata in giro senza mascherina, infrangendo sostanzialmente le regole dettate dalla quarantena. A causa dell’emergenza sanitaria in atto, in tutte le regioni italiane vige infatti l’obbligo di indossare tali presidi, al fine di contenere il possibile contagio da Covid-19.

Taylor Mega contro le regole

Gli spostamenti continuano inoltre a non essere consentiti, se non per casi necessari. A quanto pare, tuttavia, qualcuno non riesce proprio a rispettare le regole, come appunto la biondissima influencer udinese. Sul profilo Instagram di Taylor Mega sono così apparsi dei video dove si vede la giovane donna uscire di casa senza mascherina. Nel caso specifico, l’ex fiamma di Flavio Briatore ha spiegato di essere diretta in un negozio per acquistare le ricariche della sua sigaretta elettronica.

Mentre registrava le IG Stories, ad ogni modo, l’esperta di tendenze si è ripresa senza gli strumenti di sicurezza, necessari a evitare il susseguirsi incontrollato dei contagi da coronavirus.





A onor del vero, dopo poco l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha provveduto a indossare la mascherina. Una volta trovato quello che cercava, ha però nuovamente rimosso la protezione, mentre si trovava ancora per la strada. Durante i video, Taylor ha inoltre affermato di essere stanca della situazione, aggiungendo che qualcuno doveva pur dirlo.