Andrea Damante è stato accusato di aver violato la quarantena per via di una foto pubblicata sui social: i commenti dei fan

Andrea Damante è finito di nuovo al centro del gossip, pur tuttavia senza che questa volta ci sia di mezzo Giulia De Lellis e la loro contrastata storia d’amore. Alcuni account social nonché diversi utenti hanno di fatto accusato il dj veronese di aver violato la quarantena. Una foto, in particolare, dimostrerebbe come l’ex tronista di Uomini e Donne sia salito in auto con altri due amici, presumibilmente durante il lockdown.

Nel dettaglio, il profilo social di un nuovo marchio che vende mascherine ha pubblicato nelle sue Stories il suddetto scatto in macchina, dove è taggato anche Andrea Damante. Inutile dire che su Instagram molti sono stati i commenti contro il giovane veneto. “Questi influencer sono una vergogna umana”, ha per esempio scritto qualcuno, mentre qualcun altro ha sottolineato: “Sono pure orgogliosi di andarsene in giro tranquillamente tanto da farsi il selfie”.

Andrea Damante sotto accusa

Una fan ha tuttavia spiegato che il Dama si stava solo recando al lavoro.

La foto incriminata potrebbe dunque vecchia? È vero che lui stava effettivamente andando a lavorare? Assodato peraltro che Andrea avesse un impegno professionale, come mai si trovava in macchina con altre due persone? A tal proposito, un utente ha fatto notare: “A noi poveri mortali non è consentito. Addirittura marito e moglie dovrebbero stare uno alla guida e l’altro dietro…. Ok il lavoro, ma così non mi sembra fatto nel modo corretto”. Per ora il diretto interessato non ha ancora risposto a tali accuse, mentre lo scatto è stato nel frattempo rimosso dal profilo su menzionato.