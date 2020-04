Un post sul profilo social di Anna Tedesco ha lasciato interdetti i suoi fan: ecco cosa ha dichiarato la dama di Uomini e Donne

Gli appassionati seguaci di Uomini e Donne conosceranno di certo Anna Tedesco, la dama umbra accusata di aver avuto una tresca segreta con Giorgio Manetti. Ad ogni modo, dopo un anno di stop la donna è recentemente tornata negli studi del popolare dating show mariano, dicendosi pronta a rimettersi nuovamente in gioco.

Anna Tedesco: confessione ai fan

Oltre che in tv, Anna è però molto seguita anche sui social, dove vanta un profilo Instagram parecchio attivo. Al momento, come tutti noi, sta trascorrendo la quarantena in casa, trovandosi spesso a confidarsi con i suoi follower. Così ultimamente si è mostrata a volte di umore altalenante, scrivendo delle frasi di incoraggiamento che hanno insospettito i fan. In un post pubblicato poco fa, Anna Tedesco ha difatti sorpreso tutti. In esso la bionda dama ha dichiarato di fare sempre una cosa anche se non le va.

Ma di cosa si tratta nello specifico?

Anna Tedesco stava dunque parlando semplicemente dell’atto di sorridere. Nel post apparso su Instagram, la bella 52enne ha quindi sottolineato quanto sia importante questo gesto, sopratutto in questo momento così delicato della nostra esistenza. Tuttavia è probabile che nelle sue parole ci sia stato anche qualche riferimento a una persona precisa, forse qualcuno che l’ha fatta soffrire in passato.