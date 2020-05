Chi è Deborah Feldman, la vera Esty – ‘Unorthodox’ Netflix la vera storia spiegata

La vera storia dietro “Unorthodox” di Netflix, ispirato al libro di memorie di Deborah Feldman

Una delle poche serie del servizio di streaming scritte principalmente in Yiddish esplora una comunità segreta ultra-ortodossa a Brooklyn.

In Unorthodox, l’ultima miniserie di Netflix, una giovane donna nata e cresciuta nella comunità ebraica Hasidic affiatata di Brooklyn fugge in Germania dalla sua casa e dal suo matrimonio senza amore. Tuttavia, la sua vita passata presto segue.

Basato sul libro di memorie di Deborah Feldman del 2012, Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots, lo spettacolo in quattro parti segue Esther “Esty” Shaprio (Shira Haas), una ebreo satmar di 19 anni che vive a Williamsburg, Brooklyn e intrappolato in un matrimonio combinato.

Il suo matrimonio è su un terreno instabile, poiché è trascorso un anno senza consumazione, rendendo la coppia incapace di fondare una famiglia. Quando raggiunge un punto di crisi, scoprendo la sua gravidanza lo stesso giorno in cui suo marito chiede il divorzio, Esty fugge dalla sua casa e dalla sua comunità per volare a Berlino, dove sua madre vive da anni.

Come Feldman, che è cresciuta a Williamsburg, Esty è cresciuta nella comunità ebraica chassidica di Williamsburg, un ramo del giudaismo rigorosamente tradizionale e ultra-ortodosso formato in Europa nel XVIII secolo. La credenza fondamentale del chassidismo è “non cambiare nulla” o continuare a seguire gli stessi stili di vita che sono stati seguiti all’inizio del gruppo. Gli ebrei chassidici credono che la Torah, i cinque libri di Mosè, sia la parola letterale di Dio.

Secondo la parola della Torah, i ruoli di genere rimangono tradizionali; le donne e gli uomini sono spesso separati, in particolare nel culto e a scuola. I bambini frequentano le scuole private, dove trascorrono molto più tempo a studiare la loro religione rispetto all’apprendimento delle materie insegnate nelle scuole pubbliche, secondo Forward.

I matrimoni combinati sono comuni, con la maggior parte degli ebrei chassidici che entrano in un matrimonio combinato dopo essersi incontrati solo poche volte prima della cerimonia, ha riferito Haaretz. C’è una forte enfasi sull’avvio di una famiglia rapidamente dopo il matrimonio, poiché la Torah ordina ai seguaci di “essere fecondi e moltiplicarsi”, rendendo l’incapacità di Esty di rimanere incinta durante il primo anno di matrimonio un grave problema all’interno della sua comunità.

Le comunità ebraiche chassidiche non sono solo altamente tradizionali, ma sono estremamente affiatate, il che significa che la partenza per una vita secolare è rara. Coloro che scelgono di lasciare la comunità sono spesso evitati dalla loro famiglia, ostracizzati dai loro amici e negato la custodia dei loro figli.

“Ci vuole un’enorme quantità di coraggio, buon senso e coraggio”, ha detto a The Cut l’ex ebreo ortodosso Lynn Davidman riguardo all’uscita dalla comunità chassidica.

“Viene loro insegnato che il mondo esterno è pericoloso, che devono restare uniti perché Dio li ha scelti e se non seguono i comandamenti di Dio, saranno puniti terribilmente. Crescono con una tremenda paura. ”

Anche il divorzio in questa comunità è molto raro. Quando suo marito chiede il divorzio, Esty scioccata fa un piano per fuggire tranquillamente. Al suo arrivo in Germania, ha pochissimi possedimenti a suo nome, poca istruzione e praticamente non conosce nessuno nel paese. Fa rapidamente amicizia con alcuni studenti della sua età in un conservatorio di musica. Tuttavia, i problemi seguono quando suo marito e suo cugino, con l’intenzione di trascinarla a Williamsburg, vengono a cercarla dopo aver appreso della sua gravidanza.

Esty fa domanda per una borsa di studio speciale al conservatorio di musica riservato a studenti provenienti da circostanze straordinarie. Nell’episodio finale, fa un’audizione per un posto nella scuola, cantando la canzone preferita di sua nonna e una canzone ebraica del suo matrimonio. L’episodio termina senza mostrare se le è stata offerta la borsa di studio, ma la reazione del comitato è sembrata complessivamente positiva, con ogni membro visibilmente commosso. Sebbene il risultato rimanga a tempo indeterminato, la serie termina con una nota di speranza, suggerendo che le cose buone devono ancora arrivare per Esty.

Sebbene Feldman abbia svolto un ruolo informale nel creare la miniserie, come mostrato in Making Unorthodox, il breve documentario che descrive la creazione dello spettacolo, questi eventi a Berlino sono i luoghi in cui le storie di Esty e Feldman divergono. Nel documentario, i cineasti spiegano che solo la vita di Esty a Williamsburg si basa sulla vita di Feldman, mentre la sua vita a Berlino è interamente una finzione.



“Abbiamo discusso molto su quando puoi sacrificare l’accuratezza e quando no”, ha spiegato Feldman al New York Times. “Abbiamo concordato che puoi sacrificare l’accuratezza purché non influisca sulla narrazione”.

Come Esty, Feldman è nato nella comunità Satmar Hasidic di Williamsburg. Secondo ABC News, Feldman è stata allevata dai suoi nonni, che sono sopravvissuti all’Olocausto. Suo padre era malato di mente; nel frattempo sua madre l’ha abbandonata, ha lasciato la comunità e in seguito è uscita come lesbica.

Feldman entrò in un matrimonio organizzato senza amore a diciassette anni. Soffriva anche di vaginismo, rendendo molto difficile consumare il suo matrimonio o rimanere incinta, il che ha portato alla tensione con suo marito e la sua famiglia.

“La più grande sventura sociale in questa comunità è l’infertilità”, ha detto Feldman a Electric Literature. “È motivo di divorzio. Le donne che non sono in grado di generare figli sono relegate nella posizione più bassa possibile nella società, sono viste come completamente inutili, senza scopo, senza valore. ”

Come Esty, Feldman alla fine rimase incinta. Ha dato alla luce suo figlio nel 2006, poi si è trasferita con suo marito e suo figlio a Yonkers, New York, dove ha studiato letteratura al Sarah Lawrence College. Con il sostegno della facoltà e degli amici di Sarah Lawrence, ha lasciato suo marito e la comunità Satmar nel 2009, portando con sé la sua bambina di 3 anni e trasferendosi a Manhattan. Come Esty, si è trasferita in Germania, anche se non fino al 2014.

Ora 33, Feldman rimane a Berlino con suo figlio. Ha pubblicato un secondo libro di memorie, Exodus, che descrive in dettaglio la sua vita dopo aver lasciato la comunità ebraica chassidica. Sebbene il primo libro di memorie di Feldman e la serie divergano nella trama, entrambi illustrano la vita conservatrice e oppressiva che le donne chassidiche moderne conducono spesso e come il rifiuto della loro comunità può essere estremamente difficile, ma estremamente liberatorio. Come Feldman ha raccontato alla NPR, sia la storia di Esty che la sua stessa storia riguardano l’emancipazione dalla strozzatura del passato.

“Poserò il passato per riposare in modo da poter avere anche una vita …” disse Feldman. “In modo che i miei nonni siano sopravvissuti per un motivo – non per farci soffrire.”