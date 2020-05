Gabriel Garko ha pubblicato sui social una vecchia foto in bianco e nero dei suoi genitori: i fan ne commentano le somiglianze

Gabriel Garko rappresenta da anni il volto di punta delle principali fiction di successo di Canale 5. Da qualche tempo, tuttavia, il noto attore piemontese ha deciso di allontanarsi dai riflettori per dedicarsi ad altro. Dal punto di vista sentimentale, sappiamo che in passato è stato legato a Eva Grimaldi. Inoltre fino a qualche mese fa si vociferava di una presunta liaison con il collega Gabriele Rossi, cosa che lui non ha mai né smentito né confermato. Ad ogni modo, molto geloso della sua privacy, difficilmente mostra contenuti personali sui suoi canali social.

Gabriel Garko: la foto dei genitori

Qualche tempo fa, in ogni caso, il bellissimo artista ha sorpreso tutti pubblicando su Instagram una foto dei genitori in bianco e nero. Lo scatto era accompagnato anche dalla didascalia che li descriveva appunto come “mamma e papà”.

Secondo a quanto commentato dai follower, lo scatto postato da Gabriel Garko sembra trasmettere un filo di malinconia. Tuttavia esso è piaciuto moltissimo ai suoi ammiratori, che lo seguono con estrema dedizione sul suo profilo ufficiale. Osservando peraltro con attenzione l’immagine, i seguaci del modello hanno ravvisato una sicura somiglianza con i suoi genitori.

A quel punto, ha così avuto iniziato il cosiddetto gioco delle somiglianze. Ai più è apparso che occhi e labbra di Gabriel ricordino molto quelli della madre. Il naso sembra invece averlo ereditato dal papà. In poche parole l’attore torinese sembra un mix perfetto tra i suoi amati genitori, che sicuramente saranno orgogliosi di avere un figlio bello come lui.