Gabriel Garko ha condiviso una foto di quando aveva 14 anni, ma per molti è praticamente irriconoscibile.

Gabriel Garko sta trascorrendo la quarantena in casa e, durante un pomeriggio di pulizie, ha trovato una foto della sua adolescenza. Per molti l’attore sarebbe praticamente irriconoscibile”.

Gabriel Garko ieri e oggi: foto

Un ragazzo giovane e acqua e sapone: così si è mostrato Gabriel Garko in una foto di quando aveva 14 anni. “Stando a casa, trovi di tutto!”, ha scritto l’attore nella didascalia dell’immagine, lasciando intendere che mentre era in quarantena per l’emergenza Coronavirus è riuscito a trovare la vecchia foto.

In tanti si sono complimentati con lui per lo scatto ma c’è anche chi ha stentato a riconoscerlo. In passato, spesso, l’attore è stato soggetto a critiche per i presunti ritocchi di chirurgia plastica di cui avrebbe fatto uso, fatto da lui smentito. Nonostante lo sguardo sia sempre lo stesso, nella foto in molti hanno evidenziato come naso, labbra e zigomi siano differenti rispetto a quelli di una volta.

In passato, proprio a proposito delle critiche ricevute per il suo aspetto, Garko ha dichiarato di esser rimasto profondamente ferito e di essere riuscito a uscire da quello stato solo grazie agli amici, con cui viaggiando spense il cellulare per tutta la durata della vacanza.

“Quella fu l’unica volta dove mi piegarono davvero le gambe. Fino ad allora, venivo attaccato su tutto, ma mai sull’aspetto esteriore. Era una cosa, forse l’unica, su cui ho sempre pensato di essere inattaccabile”, ha affermato.