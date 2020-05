Ludovica Valli ha infranto le regole per andare dall’estetista?

Ludovica Valli ha infranto le regole per recarsi dall'estetista? Ai fan dei social non è sfuggito un dettaglio dalle sue foto via social.

In tanti hanno notato un netto cambiamento nelle sopracciglia di Ludovica Valli. Sui social c’è chi ha apertamente accusato l’influencer di aver fatto una seduta dall’estetista, violando le regole imposte per l’emergenza Coronavirus. Ludovica Valli ha personalmente replicato alle accuse.

Ludovica Valli dall’estetista? La replica

Sui social alcuni utenti si sono accorti di un singolare cambiamento nelle sopracciglia di Ludovica Valli che, allo scattare della Fase 2, sarebbero apparse più folte e visibili rispetto che agli inizi della quarantena. In breve tempo si è scatenata una vera e propria bufera contro l’influencer, accusata di aver infranto il protocollo per l’emergenza Coronavirus recandosi dall’estetista quando questa avrebbe dovuto essere chiuse. Alla polemica ha replicato la Valli in prima persona: “Vi chiedo un paio di minuti per mettere a tacere voci che mi hanno solo fatta stare male mettono in discussione la mia serietà come persona, personaggio, ma soprattutto come cittadino responsabile e consapevole”, ha scritto la sorella di Beatrice Valli, aggiungendo infine che avrebbe migliorato l’aspetto delle sue sopracciglia con un kit casalingo per il microblading e l’assistenza – a distanza – della sua estetista, da casa.





Alla sua risposta ha replicato a sua volta la demopigmentista Ylenia Cammareri, convinta che l’ex tronista si sia recata dall’estetista perché la tecnica per migliorare l’aspetto delle sopracciglia verrebbe studiata dagli esperti del settore per anni, e sarebbe impossibile – secondo lei – che Ludovica Valli sia riuscita a ottenere un risultato decente da sola. Sarà vero? Per il momento l’influencer sembra non dare troppo peso alle critiche, e via social ha continuato a dispensare i propri consigli beauty.