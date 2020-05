Mara Venier, la polmonite di Nicola Carraro: “Credo fosse Coronavirus”

Nicola Carraro, ha avuto il Coronavirus? I dubbi di Mara Venier dopo la polmonite avuta dal marito a dicembre.

Il marito di Mara Venier, Nicola Carraro, a dicembre è stato operato per una gravissima polmonite. La conduttrice ha espresso i propri dubbi sul fatto che potesse essere Coronavirus, ora che è emerso che la malattia fosse già in circolazione in Italia fin da prima di febbraio (data in cui è stato trovato il cosiddetto paziente 1).

Mara Venier: Nicola Carraro e la polmonite

Nicola Carraro soffrirebbe di alcuni gravi problemi ai polmoni che ogni anno lo costringerebbero a cercare un clima più mite, ma l’anno scorso si è inevitabilmente ammalato e Mara Venier oggi ha il dubbio che potesse trattarsi già allora (fine dicembre) di Coronavirus. Per salvaguardare le condizioni di salute di suo marito la conduttrice ha adottato delle speciali misure di auto isolamento, e i due non dormirebbero neanche nella stessa stanza.

Oltre alla distanza sociale mantenuta anche in casa la conduttrice ha svelato che ogni volta che rientra da una puntata di Domenica In si toglierebbe i vestiti fuori di casa e farebbe una doccia.





La preoccupazione dovuta all’emergenza l’avrebbero anche spinta a domandarsi se non rinunciare alla messa in onda di Domenica In, ma dopo un colloquio con i vertiti Rai si sarebbe decisa a proseguire il suo lavoro, pur utilizzando tutte le accortezze del caso. “Mi sono molto spaventata… Ho pensato sinceramente di fermarmi”, ha dichiarato, affermando che a convincerla a tornare alla conduzione del programma sarebbero stati l’amministratore delegato Rai Fabrizio Salini e il direttore di Rai1 Stefano Coletta.