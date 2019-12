Grande paura per Nicola Carraro: il marito di Mara Venier è stato ricoverato per una congestione polmonare e la conduttrice gli ha dedicato un post.

Il marito di Mara Venier Nicola Carraro è stato ricoverato per una congestione polmonare: dopo la grande paura vissuta per suo marito la conduttrice gli ha dedicato un tenero messaggio via social.

Nicola Carraro: malore per il marito della Venier

Mara Venier e suo marito Nicola Carraro sono tornati a mostrarsi insieme sui social dopo la grande preoccupazione vissuta durante questi giorni per i problemi di salute di Carraro, ricoverato per una congestione polmonare. “Sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare”, ha scritto l’uomo sotto a un suo scatto e mostrandosi felice e sorridente accanto a sua moglie. La conduttrice si era detta molto preoccupata per le condizioni di salute di suo marito, e inoltre sarebbe stata impaziente di poterlo presto riabbracciare.

Visualizza questo post su Instagram Eccoci qua , sono tornato dalla mia fantastica moglie dopo 15 giorni di congestione polmonare, la sciarpa del Milan è per totale protesta0-5 non si può neanche sentire😩😩 Un post condiviso da Nicola Carraro (@provo2000) in data: 22 Dic 2019 alle ore 12:35 PST

La conduttrice e il produttore cinematografico sono sposati dal 28 giugno 2006, e da allora sono sempre stati inseparabili: Nicola Carraro è padre di Gerò Carraro, ex storico compagno di Simona Ventura.

Dopo l’annuncio della sua congestione polmonare in tanti gli hanno fatto gli auguri di pronta guarigione, esprimendo a Mara Venier la loro solidarietà e il loro affetto per un momento tanto delicato.