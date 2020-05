Anna Valle ha confessato il dramma di dover convivere con una malattia invalidante e allo stesso tempo molto comune.

Anna Valle è stata ospite a Vieni da Me nella puntata del 14 maggio, e ha parlato della malattia con cui, suo malgrado, ha imparato a convivere. L’ex Miss ha parlato di cosa proverebbe e di quanto questo male la faccia soffrire.

Anna Valle: la malattia dell’attrice

Anna Valle ha parlato della malattia che la affligge da anni, la sindrome del colon irritabile. Si tratta di una malattia piuttosto comune e abbastanza invalidante: “Qualsiasi cosa mangiassi stavo male. La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva. Ad un certo punto ho anche pensato di sottopormi ai test per le allergie alimentari e per la celiachia!”, ha confessato l’ex Miss. L’attrice ha rivelato che a causa di questo problema spesso avrebbe avuto problemi a recitare, e che spesso la sindrome le provocherebbe delle fitte anche per alcune ore consecutive. Purtroppo sembra che a questo tipo di male non esista una cura uguale per tutti, e pertanto lei avrebbe imparato suo malgrado a conviverci.





Per quanto riguarda la vita sentimentale Anna Valle è sposata dal 2008 col produttore Ulisse Lendaro, da cui ha avuto i suoi due figli: Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e Leonardo, nato il 30 aprile 2013. I due hanno sempre preferito vivere la loro storia col massimo riserbo, ed entrambi hanno deciso di non rendere pubbliche le foto dei loro figli per cercare di far loro vivere una vita più semplice possibile. La coppia è molto unita e oggi, a 12 anni dal loro matrimonio, rappresenta una delle unioni più longeve all’interno dello show business.