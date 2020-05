Ricky Martin ha condiviso con i fan sui social il video di un suo appassionato bacio al marito, l'artista siriano Jwan Yosef.

Ricky Martin è sempre stato piuttosto riservato nelle sue manifestazioni d’affetto col marito Jwan Yosef, ma questa volta ha dato uno strappo alla regola: il cantante ha dato un bacio appassionato al marito in occasione di un progetto dedicato all’amore libero.

Ricky Martin: il bacio al marito

Sui social Ricky Martin ha condiviso un video del suo bacio appassionato al marito, l’artista siriano Jwan Yosef. In realtà il video è stato realizzato per il progetto musicale di René Pérez Joglar, “Antes Que el Mundo Se Acabe”, dedicato all’amore al di fuori della discriminazione di genere. Il bacio della coppia ha presto fatto il giro del web dove in tanti hanno fatto i complimenti ai due per la bellissima famiglia formata insieme.

Martin e Yosef hanno avuto insieme 4 figli: i primi due, i gemelli Matteo e Valentino, sono stati adottati da Ricky Martin tramite madre surrogata (nel 2008).

Nel 2018, sempre attraverso madre surrogata, il cantante e suo marito hanno avuto la prima figlia Lucía, seguita a ottobre 2019 dalla nascita del piccolo Renn. Ricky Martin ha affermato che i suoi figli sarebbero per lui la gioia più grande e ha rivelato che, se potesse, ne adotterebbe ancora tanti altri. Martin e suo marito sono legati dal 2016 e sono convolati a nozze nel 2018, per la gioia dei fan di tutto il mondo.