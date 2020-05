Chef Rubio contro Enrico Mentana, “Il peggio sionista”: la replica

Chef Rubio si è scagliato contro Enrico Mentana, definendo il direttore "il peggior sionista”. Immediato il botta e risposta sui social.

Chef Rubio torna all’attacco: dopo le critiche a Mahmood e le sue considerazioni sull’arrivo di Silvia Romano, si è scagliato contro Enrico Mentana. La replica non si è fatta attendere.



Chef Rubio contro Enrico Mentana

Mentana è “il peggior sionista”: questa la definizione data da chef Rubio al celebre direttore. Immediate le polemiche. Da giorni, inoltre, prosegue il botta e risposta su Twitter.

Il motivo pare sia da individuare nella trasmissione di Diego Bianchi su La7, Propaganda Live. Durante la puntata il vignettista Zerocalcare ha parlato della situazione del popolo curdo, tema a lui caro. A quel punto lo chef romano ha scritto un tweet mostrando ile sue perplessità sulla mancata attenzione nei confronti della situazione palestinese. “Me so chiesto, famme anna’ a vede se hanno mai fatto vignette sulla Palestina visto che fanno l’amici dei Curdi? Magari me le so perse”, si legge. Nello screen pubblicato sul social network si vede che il disegnatore Makkox, che accompagna Diego Bianchi nella conduzione del suo programma, ha bloccato chef Rubio.

Nei commenti, invece, si leggono le critiche al direttore del Tg La7, Enrico Mentana.

Senza mezzi termini, chef Rubio lo ha definito “il peggior sionista”. Mentana ha reso pubblica sui propri profili social la conversazione, accompagnandola con l’ironica didascalia “lo chef del Paese”.

Rubio, com’è solito fare, non ha ceduto alle provocazioni: “Almeno io parlo li mortacci vostra e parlo senza prende na lira”. Poi ha allargato le critiche a tutti i giornalisti, per lui “incapaci di svolgere la loro missione”.