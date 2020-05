Elisa Isoardi è pronta a tornare con La Prova del Cuoco a partire dal prossimo 25 maggio.

Torna La Prova del cuoco

Elisa Isoardi si prepara a tornare sul piccolo schermo a partire da lunedì 25 maggio con La Prova del cuoco. L’ultima puntata dello show culinario è andato in onda lo scorso 13 marzo. In seguito la trasmissione è stata sospesa per permettere a Storie Italiane di allungarsi fino alle 13.20 e tenere aggiornato il pubblico in merito ai vari sviluppi dell’emergenza Coronavirus. Quando il programma condotto da Eleonora Daniele ha poi ripreso il tradizionale orario che va dalle 11 alle 12.20, inoltre, è stato deciso di coprire la fascia oraria fino alle 13.30 con delle repliche di Linea Verde, lasciando in questo modo un po’ perplessa la Isoardi.





La conduttrice de La Prova del cuoco, infatti, nel corso di una diretta Instagram con il cuoco Daniele Persegani ha lamentato il fatto che non fossero trasmesse le repliche del noto cooking show.

In seguito all’affermazione dello chef: “Sarebbe anche ora che torniamo noi e non delle repliche”, infatti, la nota conduttrice si è lasciata andare a un piccolo sfogo. A tal proposito Elisa Isoardi ha infatti affermato: “Tanto le nostre repliche non le mandano, prima cosa… vabbè, lasciamo perdere va…“. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Elisa Isoardi che potrà finalmente tornare ad intrattenere il pubblico a casa con delle gustose ricette a partire dal prossimo 25 maggio.