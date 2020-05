Rodrigo Alves, il Ken Umano è diventato donna: la confessione

Da Rodrigo a Roddy: l'incredibile trasformazione di Rodrigo Alves, che da Ken Umano è diventato Barbie.

Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano, ha deciso di cambiare identità diventato Roddy e si è sottoposto all’intervento per diventare da uomo a donna. Lui stesso ha confessato i dettagli sulla sua nuova vita, rivelando di non essersi mai sentito uomo.

Rodrigo Alves: la nuova vita

Da Ken a Barbie: in molti hanno riassunto così la trasformazione (l’ennesima) di Rodrigo Alves, che negli scorsi mesi si è sottoposto a numerosi interventi per cambiare genere e stravolgere la sua identità. Per sua stessa ammissione Alves ha confessato di non essersi mai “sentito” uomo, e di essersi sottoposto a un centinaio di interventi per sembrare più muscolo e mascolino proprio perché, fin da giovanissimo, si sarebbe sentito invece una donna:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roddy Alves (@rodrigoalvesuk) in data: 29 Apr 2020 alle ore 12:30 PDT

“A Londra, dove vivo, sono seguita da medici bravissimi e da 5 mesi sto seguendo una cura ormonale, in più sono seguita non da psicologi, ma psichiatri. Sono nata con una disfunzione ormonale: non avevo in corpo gli ormoni che mi facessero sviluppare gli addominali o delle braccia maschili. Ho provato di tutto nella vita per avere l’aspetto di un uomo”, ha confessato.





L’ultimo passo per la sua trasformazione è proprio l’operazione ai genitali, e dopo quella diventerà a tutti gli effetti Roddy, dicendo addio a Rodrigo per sempre.

In molti hanno criticato il suo cambio d’aspetto affermando che l’ex Ken Umano starebbe soltanto cercando visibilità, mentre altri ancora si sono dichiarati preoccupati per l’eccessiva quantità di operazioni chirurgiche a cui si è sottoposto nel corso degli anni.