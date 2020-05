Nicola Vivarelli, alias Sirius, continua a manifestare interesse nei confronti di Gemma Galgani: le parole del corteggiatore sulla dama torinese

Nicola Vivarelli sembra del tutto intenzionato a continuare la conoscenza con Gemma Galgani nonostante le tante critiche sorte in questi giorni. Intervistato nello specifico dal magazine di Uomini e Donne, il 26enne ha infatti ammesso di aver iniziato a interessarsi alla direttrice di teatro da tempo. Pare addirittura che fosse attratto da lei fin da prima di decidersi a scrivere alla redazione del dating show di Maria De Filippi per poi conoscerla di persona.

Nicola Vivarelli pazzo di Gemma

“Quando ho cominciato a scrivere a Gemma l’ho fatto per ciò che mi ha sempre suscitato in trasmissione quando la guardavo da casa“. Così ha dunque raccontato il giovane marinaio, precisando ancora una volta che per lui la differenza d’età non conta. “Ho iniziato a conversare con lei sapendo che questo avrebbe suscitato non poche critiche. […] Ero e sono pronto ad affrontare le reazioni forti a cui sono sottoposto”.





Nicola, noto anche con lo pseudonimo di Sirius, ha poi sottolineato di sperare di avere catturato l’attenzione della dama corteggiandola con discrezione e rispetto. Pian piano, dunque, vorrebbe farle capire che tutto quello che scriveva era sincero. Vivarelli sembra dunque già proiettato verso il momento in cui il distanziamento sociale sarà rimosso e i due si potranno toccare. “Chiacchierare è ormai diventato spontaneo, tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me. Per questo che continuo a ripeterle che sono lì per lei”. Per Gemma il militare nutre dunque un forte rispetto: “Quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forte le mani”.