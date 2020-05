Il dating show targato Maria De Filippi, Uomini e Donne, continua a fare boom di ascolti.

Dopo essere stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, Uomini e Donne è ritornato sul piccolo schermo con una nuova formula e continua ad essere seguito da milioni di telespettatori. Ma qual è il segreto del successo del dating show targato Maria De Filippi?

Il successo di Uomini e Donne

A causa dell’emergenza coronavirus il governo ha dovuto adottare una serie di misure restrittive volte a contrastare la diffusione del virus. Molti programmi sono stati sospesi, tra cui Uomini e Donne, che è ritornato a tenere compagnia al pubblico a casa con una versione inedita. Frequentazioni a base di chat, con Maria De Filippi solo in voce, però, i risultati iniziali sono stati alquanto deludenti. Soliti a vedere esterne, abbracci e rincorse, infatti, questa nuova formula non ha fatto molto presa sul pubblico a casa.

Da qui la decisione di reinventarsi, con Uomini e Donne che è tornato in studio, sempre prestando attenzione alle distanze di sicurezza.

Rispetto alla versione tradizionale, però, vi sono state alcune novità. Tra queste la decisione di fondere il trono over con il trono classico, con la tronista Giovanna che si ritrova quindi all’interno del blocco over e il suo corteggiatore Alessandro finito al centro dell’attenzione di tre dame. Dal suo canto Gemma Galgani continua a far parlar di sé per via del corteggiamento del 26enne Nicola Vivarelli, alias Sirius, conosciuto proprio tramite chat.





Un nuovo modo di far muovere gli intrecci amorosi all’interno del programma, che sembra aver trovato spunto proprio da quello che qualcuno ha definito un flop. La versione di Uomini e Donne con corteggiamenti tramite chat, infatti, non è molto piaciuta. Tuttavia ha fornito il giusto spunto per dar vita a questa nuova formula che vede assieme trono over e trono classico che ultimamente sta appassionando il pubblico.

Il segreto del successo del dating show targato Maria De Filippi, quindi, è da rinvenire proprio nella capacità di stare al passo coi tempi, trovando anche nelle battute d’arresto un elemento da cui ripartire.