Sirius, alias Nicola Vivarelli, ha stregato sia Gemma Galgani sia Valentina Autiero del parterre senior di Uomini e Donne

Sirius ha letteralmente imbambolato Gemma Galgani, che sembra cotta a puntino come dimostra la sua gelosia. Ogni qualvolta per il giovane corteggiatore scendono dalle scale delle pretendenti, la dama torinese manifesta infatti il proprio disappunto. Negli studi del dating show mariano, peraltro, anche Valentina Autiero ha dichiarato di essere interessata al bell’ufficiale di marina mercantile 26enne. Chiaramente anche in questo casa Gemma non l’ha presa bene. Ma cosa potrebbe invece fare Nicola Vivarelli? Corteggerebbe due dame allo stesso tempo?

Sirius diviso tra Gemma e Valentina

A rispondere a tale quesito è stato proprio lui in una recente intervista a Uomini e Donne Magazine. Corteggiare Valentina pare dunque essere per Nicola un’opzione per ora assolutamente impossibile. “Non sarei a corteggiare Gemma se mi piacesse una personalità come Valentina. Adesso sto pensando a Gemma. Penso e spero di aver catturato la sua attenzione corteggiandola con discrezione e rispetto.

Pian piano le sto facendo capire che tutto ciò che scrivevo era sincero”. Sirius ha poi sottolineato come parlare con la Galgani stia diventando sempre più spontaneo, “tanto da riuscire a leggere nei suoi occhi ciò che si aspetta da me”.





Per Gemma Galgani, infatti, Nicola ha precisato di nutrire un forte rispetto. “Quando arriverà il giorno in cui potremo stare più vicini, sarà bellissimo fissarci negli occhi e stringerci forte le mani”. Il giovane corteggiatore sembra dunque già pregustare il momento in cui potrà vivere il primo vero appuntamento con la dama, con la quale sente di essersi molto avvicinato.