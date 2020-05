Molti e differenti sono i significati che si celano dietro ai tatuaggi dei Vip nostrani: ecco le spiegazioni dei segni impressi sulla loro pelle

I disegni indelebili sulla pelle hanno sempre affascinato i vip. Grandi o piccoli, stilizzati o artistici, in pochi resistono di fatto al richiamo dei tatuaggi. Così, soprattutto in questo periodo di grande intimità domestica, molti personaggi dello spettacolo hanno spiegato le loro scelte in fatto di tattoo.

Da Wanda Nara a Chiara Ferragni, molte sono le vip che hanno voluto sottolineare il forte legame con i figli. Ricordiamo ad esempio i quattro gabbiani sul braccio di Rocio Munoz Morales che rappresentano lei, Raul Bova e le due figlie Luna e Alma. Anche Melissa Satta si è fatta scrivere Maddox sul braccio, seppur può leggerlo solo lei guardandolo dall’alto. Ai polsi di Alessia Marcuzzi è invece tatuata la parola Luce, oltre a due stelline che rappresentano i suoi figli.

Tattoo dei personaggi famosi

Un tatuaggio davvero importante è poi quello che interessa buona parte della coscia di Asia Argento.

Si tratta di un serpente colorato dalla testa piena di fiori, realizzato con la tecnica giapponese tebori, che si aggiunge agli altri vistosi disegni sul corpo dell’attrice. Sul braccio di Bianca Balti si legge Cat, mentre un altro persiano tigrato fa capolino dall’avambraccio di Aurora Ramazzotti: si tratta di Saba, protagonista di parecchie sue storie social.





Elisabetta Gregoraci non ha mai celato la sua passione per i tatuaggi, l’ultimo dei quali realizzato a Beverly Hills. Tanti cuori tempestano invece il corpo di Giulia De Lellis, dei quali uno dedicato appositamente ad Andrea Damante. Dal canto suo Fedez, in omaggio alla sua città natale, si è fatto incidere le guglie del Duomo di Milano sulla gamba.