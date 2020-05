Per la scienza, la supermodella Bella Hadid ha un viso perfetto. Tutti i motivi che la portano a essere una delle più belle donne al mondo.

Le modelle che attraversano le passerelle internazionali e che vengono scelte quali protagoniste delle copertine più ricercate, sono da sempre considerate tra le donne più belle del mondo, ma quella che più rappresenta la bellezza ideale è Bella Hadid, il cui viso, secondo la scienza, avrebbe dei lineamenti che rasenterebbero la perfezione.

Il viso di Bella Hadid

In molti casi è proprio la scienza a dimostrare che le donne sono delle creature assolutamente perfette e che non necessitano di nulla per migliorarsi. Secondo la sezione aurea, ossia una costante matematica conosciuta anche come “rapporto divino“, nata all’epoca degli antichi greci e utilizzata da sempre dagli artisti per definire l’avvenenza nella sua forma più assoluta, è la supermodella statunitense Bella Hadid la donna che al momento meglio rappresenta la bellezza ideale, soprattutto per la perfezione del suo viso.

Il chirurgo plastico inglese Julian De Silva si è servito di un sistema computerizzato per mettere a confronto le misure dei volti di alcune dive, scoprendo che le proporzioni più vicine alla perfezione sono proprio quelle della Hadid.

Lo studio di De Silva

Secondo lo studio condotto dal dottor De Silva, il viso della supermodella statunitense corrisponderebbe per il 94,35% alla proporzione perfetta, specie per quanto concerne il mento, per il 99,7% uguale a quello ideale. A seguire Bella Hadid nella classifica emergono Beyoncé, il cui viso sarebbe perfetto per il 92,44%, Amber Heard con il 91,85% e poi ancora Ariana Grande, Taylor Swift, Kate Moss e la bellissima attrice israeliana Natalie Portman. Dunque, nella realtà non c’è una donna che rappresenta la bellezza ideale. Bisognerebbe procedere con una combinazione fra tutte le star per raggiungere un risultato perfetto, prendendo ad esempio il mento della Hadid, il naso della Heard, gli occhi di Scarlett Johansson, le labbra e le sopracciglia di Cara Delevingne.