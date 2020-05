Uno scatto decisamente provocante di Ornella Muti ha mandato in tilt il web: il clamoroso lato B dell'attrice 65enne pubblicato dalla figlia Naike

A dispetto dei suoi 65 anni, la splendida quanto iconica Ornella Muti sfoggia ancora oggi un fisico da invidia. Lo dimostra chiaramente un post pubblicato dalla figlia Naike Rivelli sul suo profilo Instagram, che ha letteralmente mandato in tilt i fan della piattaforma social.





Ornella Muti, lato B da urlo

Nelle foto in questione si vede dunque l’attrice in una posa davvero provocante, che mette chiaramente in risalto il suo formidabile lato B. Con l’occasione, la sempre irriverente Naike ha però approfittato per inserire una polemica nei confronti di quelli che lei chiama i “guardoni” dei social. Così, tra gli scatti sensuali della madre Ornella Muti, ha pubblicato l’immagine di un bimbo scheletrico a causa della fame, lanciando un quesito provocatorio ma condivisibile.