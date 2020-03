Claudia Mori ha rilasciato una dichiarazione inaspettata sul tradimento di suo marito, Adriano Celentano, e Ornella Muti.

Dopo anni dal loro flirt, Adriano Celentano ha rivelato pubblicamente che lui e Ornella Muti sarebbero stati insieme quando entrambi erano già sposati o impegnati (lui con Claudia Mori, madre dei suoi tre figli, e Ornella Muti con Federico Facchinetti, padre dei due figli Andrea e Carolina). A prendere la parola in merito al tradimento è stata proprio la moglie del Molleggiato, Claudia Mori, che ha confessato di esser stata lei per prima a farlo soffrire.

Claudia Mori: il tradimento di Celentano

Quando Celentano ha rivelato pubblicamente di aver avuto una relazione extraconiugale con Ornella Muti (quando cioè già era sposato con Claudia Mori), l’attrice non la prese bene, e dichiarò che avrebbe preferito essere avvisata prima di quell’annuncio che in qualche modo avrebbe potuto turbare i suoi figli e l’allora compagno (Federico Facchinetti).

A prenderla invece in maniera del tutto inaspettata è stata Claudia Mori, con cui Celentano è sposato dal 1964.





Secondo la Mori lei sarebbe stato l’unico vero amore di Adriano Celentano, e il suo tradimento nei suoi confronti sarebbe avvenuto solo dopo che lei per prima lo avesse fatto soffrire. “Sono stata io a fare soffrire Adriano. La sua è stata una reazione. Si sentiva solo. Non era un tradimento d’amore. L’amore era sempre fra lui e me. Fortissimo”, ha confessato la moglie del Molleggiato”. Insomma, per Claudia Mori il tradimento da parte di suo marito non sarebbe contato nulla e oggi lei sarebbe ancora profondamente innamorata di lui.