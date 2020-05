La vicepresidente della Camera dei Deputati, secondo lo scoop lanciato da Dagospia, aspetta un bambino. Stando ai rumor si tratterebbe di una femmina.

Mara Carfagna aspetta un bambino: è incinta della sua prima figlia. Aria di grandi novità per Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei Deputati. A lanciare lo scoop è stato Roberto D’Agostino sul suo Dagospia. L’ ex soubrette, all’età di 44 anni sarebbe in dolce attesa per la prima volta. Mara è stata paparazzata in un negozio premaman mentre faceva degli acquisti. Addirittura, secondo notizie certe, il bambino che porta in grembo è una femmina. Se la notizia fosse vera, per la Carfagna sarebbe il coronamento di un vero e proprio sogno. Ricordiamo che è legata dal 2013 ad Alessandro Ruben, anche lui con un passato politico. Per Mara quello con il deputato non è il primo matrimonio: si è sposata, infatti, nel 2011, con il costruttore romano Marco Mezzaroma. Come i più attenti ricordano, il matrimonio venne annullato dalla Sacra Rota.

Mara Carfagna da molto tempo ha il desiderio di voler un figlio. Lei stessa, infatti, in occasione di un’intervista ha dichiarato: “Ho il desiderio di avere un figlio… avrei dovuto farlo prima. Adesso controllo il cellulare. La fine del mio matrimonio precedente è stato un dolore enorme”. Insomma, parole davvero intime e dalle quali è facile capire come il desiderio di maternità sia molto forte. Proprio oggi è arrivata la notizia di Dagospia. La Carfagna, come lei stessa ha detto al settimanale Chi, dice di aver sofferto molto nella sua vita. “Adesso sto bene con Alessandro. Lui è un uomo presente e attento. Compensa con la sua solarità il mio carattere rigido e severo. Sento il bisogno di avere un figlio”. Insomma, se l’indiscrezione lanciata fosse vera, per la politica sarebbe un importantissimo traguardo personale dopo che, con Alessandro, ha trovato un nuovo equilibrio nella sua vita.

Il passato dell’ ex Ministro per le Pari Opportunità, è stato molto tormentato. Stando alle sue parole, infatti, il precedente matrimonio con il costruttore Mezzaroma si è rivelata una grandissima delusione. Lei, probabilmente, ci aveva sperato tanto in questo rapporto ma così non è andata. “Ripensandoci, ora sorrido. Allora pero l’ho vissuta malissimo. Mi sono ritrovata ad un anno dalle nozze da sola in viaggio per Zanzibar. Ero con una mia amica. Quello avrebbe dovuto essere il nostro romantico anniversario in attesa di un bambino”. La Carfagna disse che si sentiva quasi una moderna Bridget Jones. Ora per lei il futuro sembra essere più roseo e florido che mai.