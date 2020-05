Nicola Vivarelli è presente su una nota App di incontri. Se Gemma lo verrà a sapere come prenderà la questione?

A quanto pare il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli alias Sirius, sarebbe presente su una nota app di incontri. Il fatto lascerebbe pensare che prima di corteggiare la dama torinese nel dating show di Maria De Filippi, Sirius stesse cercando una nuova fiamma. La questione non ha mancato di sollevare polemiche e commenti.

Nicola Vivarelli: la app di incontri

Sui social i fan di Uomini e Donne hanno scoperto che Nicola Vivarelli, alias Sirius, avrebbe un profilo su Tinder (dove per altro compaiono delle sue foto senza maglietta, appena uscito dalla doccia). In tanti hanno espresso perplessità per la questione, specie perché il giovane ufficiale della marina si è detto sempre più interessato a conquistare Gemma Galgani (di oltre 40 anni più grande di lui).





I dubbi sulla sincerità di Nicola sono molti, e finora ad aver manifestato di essere contraria al rapporto è stata soprattutto Tina Cipollari, convinta che il cavaliere voglia servirsi di Gemma solo per ottenere visibilità.

Sulla questione sono intervenute anche due ex fidanzate di Nicola, ed è emerso che insieme a una delle due il giovane cavaliere avesse già provato a partecipare ai casting di Uomini e Donne anni or sono. Altri dubbi invece sarebbero sorti dalla confessione dell’altra ex fidanzata, che ha affermato di esser stata lasciata dal giovane cavaliere via messaggio e senza spiegazioni. Gemma per il momento si è detta intenzionata ad approfondire la conoscenza, ma sono sempre di più i dubbi dei fan.