Paolo e Clizia, il primo incontro: “Finalmente insieme”

Dopo una lunghissima attesa (dovuta all'emergenza Coronavirus) Paolo e Clizia hanno potuto finalmente rivedersi.

A oltre tre mesi dal loro ultimo incontro e dopo esser stati separati prima dal Grande Fratello Vip e dolo dal lock down per l’emergenza Coronavirus, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno potuto finalmente incontrarsi e hanno rivelato le loro impressioni su questo fatidico primo incontro.

Paolo e Clizia: il primo incontro

Dopo una lunghissima attesa Paolo e Clizia, neocoppia sbocciata alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, finalmente hanno potuto rivedersi. I due hanno atteso con trepidazione questo momento e entrambi hanno confessato che, a parte qualche timido bacio, nella casa non sarebbe accaduto nulla di più tra di loro. Allo scoppio dell’emergenza Clizia ha raggiunto la sua famiglia in Sicilia, dove è rimasta con sua figlia Nina. Paolo invece è rimasto da sua madre Eleonora Giorgi. “Che passione, sì, io mi sono emozionata ed è stato molto… è stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio e…”, ha detto Clizia a proposito della passione immediatamente ritrovata accanto al suo Paolo.





I due avrebbero dovuto aspettare la puntata di Live – Non è la D’Urso a cui erano stati invitati per rivedersi, e invece in diretta è emerso che si fossero già incontrati il giorno prima: “Come tutte le persone innamorate, appena finita la quarantena, ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo assieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme. Finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia delle malelingue”, hanno confessato.