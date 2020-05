Clizia Incorvaia si è mostrata sui social alle prese con le pulizie domestiche: tutti hanno però notato un dettaglio ben specifico

Clizia Incorvaia è decisamente stra-felice in questi giorni, perché finalmente ha potuto rivedere il suo adorato Paolo Ciavarro dopo circa tre mesi. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, ma dopo aver fatto sognare il pubblico sono stati costretti a separarsi per via dell’antipatica squalifica di Clizia dal reality. Terminata poi anche l’avventura televisiva di Paolo, la coppia non aveva potuto ricongiungersi per via del lockdown: l’influencer è infatti rimasta in Sicilia, mentre Paolo non ha potuto lasciare il Lazio.

Clizia Incorvaia: il dettaglio inedito

Qualche giorno fa, ad ogni modo, con la parziale riapertura della cosiddetta Fase 2, Ciavarro junior è riuscito a volare in Sicilia per motivi di lavoro. Così ha potuto approfittare della situazione per rivedere anche la bella Clizia. Adesso la coppia sta dunque trascorrendo insieme giorni splendidi in terra sicula, da dove la Incorvaia spesso pubblica foto e video molto apprezzati sui social.

L’ultimo scatto in ordine di tempo la vede per esempio alle prese con le pulizie domestiche. Tuttavia un dettaglio ha catturato l’attenzione dei fan: ecco di cosa si tratta.

Visualizza questo post su Instagram Stilosi si nasce non si diventa 🤪 Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 27 Mag 2020 alle ore 12:03 PDT

Quello che è immediatamente balzato agli occhi dei follower è proprio il look di Clizia, mostratasi con uno stile elegante anche quando fa le pulizie. L’ex gieffina indossa persino dei guanti in gomma perfettamente in tinta con l’abito, ossia un verde tiffany decisamente delizioso!