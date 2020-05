Travaglio d'amore è il reality americano in cui 15 uomini gareggiano per ingravidare una donna.

‘Travaglio d’amore‘ (titolo originale ‘Labor of love‘), il nuovo reality che sta riscuotendo molto successo negli Stati Uniti, è un programma diverso da tutti gli altri, in quanto consiste nel far gareggiare 15 uomini per mettere incinta una donna divorziata di 41 anni. La presentatrice è una delle protagoniste di ‘Sex and the city‘, Kristin Davis, la quale aiuterà la partecipante, Kristy Katzmann della serie televisiva ‘The Bachelor‘, a scegliere il futuro papà biologico del suo bambino. ‘Travaglio d’amore’ non è affatto uno di quei programmi al limite del porno, ma trattasi di un reality show di incontri creato dalla Fox. Nel corso delle settimane, la futura mamma dovrà basarsi su specifici comportamenti e sfide da parte degli uomini in gara, prendendo alla fine una decisione. Il motto del programma è il seguente: “L’amore è facoltativo, il travaglio è obbligatorio.”

Il reality ‘Travaglio d’amore’

I 15 uomini dovranno superare varie prove: ad esempio, accudire alcuni bambini nel corso di una festa, farsi analizzare lo sperma, scrivere con una bomboletta spray degli insulti su un’auto e colpirla con un martello ed essere collegati ad una macchina che provoca dei dolori simili a quelli provati da una donna durante il travaglio.

Ogni settimana la protagonista eliminerà un concorrente attraverso una comoda app installata su un iPad.

La prima puntata di ‘Travaglio d’amore’ è andata in onda giovedì 21 maggio 2020, nel corso della quale la 41enne ha risposto ad alcune domande alla rivista Variety: “Mi auguro che questo viaggio possa scuotere lo status quo per aprire più scelte e possibilità per le donne. Questa serie è una storia di potenziamento femminile dei giorni nostri sull’assunzione del controllo del tuo futuro. Questa è la mia storia, ma è anche la storia di tante donne che conosco.”