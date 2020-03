I concorrenti del Grande Fratello Vip verranno messi al corrente dell'emergenza Coronavirus e decideranno se lasciare o no lo show.

A quanto pare Mediaset starebbe valutando se lasciar scegliere ai concorrenti del Grande Fratello Vip per quanto tempo restare all’interno del reality show e se lasciare subito il programma. I vip sarebbero stati messi solo parzialmente al corrente di quanto starebbe accadendo in Italia per via del Coronavirus.

Concorrenti fuori per il Coronavirus?

Ancora non è chiaro come si svolgeranno le prossime puntate in diretta del Grande Fratello Vip, anche se secondo indiscrezioni Mediaset avrebbe deciso di mettere al corrente i protagonisti dello show lasciando scegliere a loro se continuare o meno la loro avventura all’interno del reality show. Un infettivologo aveva messo al corrente i concorrenti della situazione che però, negli ultimi giorni, è precipitata a tal punto da spingere il presidente del Consiglio Conte a comunicare che tutta l’Italia sarà zona rossa.





Forse, quando anche i concorrenti del reality show lo sapranno, alcuni di loro potrebbero decidere di tornare immediatamente dalle loro famiglie.

Ancora non è chiaro se e quando Alfonso Signorini parlerà con loro per metterli al corrente di quanto sta accadendo in queste ore in Italia, dove il Governo ha invitato tutti a restare a casa evitando contatti per i prossimi 20 giorni.

I concorrenti dello show, pur essendo consapevoli dell’epidemia in corso, non sanno ancora che l’Italia intera è stata definita “zona protetta” e che da adesso fino al 3 aprile, per cercare di contenere i contagi, molte attività sono in stallo mentre è vietato spostarsi da una regione all’altra (e da comune a comune) senza l’autocertificazione.