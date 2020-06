Morgan di nuovo single: è finita con Alessandra Cataldo

Morgan ha confessato che la storia d'amore tra lui e Alessandra Cataldo, madre della sua terza figlia, è giunta al termine.

Morgan ha confessato che la storia d’amore con Alessandra Cataldo, madre della sua terza figlia Maria Eco, sarebbe giunta al termine. Il cantante avrebbe già avuto una storia con un’altra donna, anch’essa giunta al termine.

Morgan di nuovo single: l’annuncio

Il 17 marzo Morgan è diventato padre della sua terza figlia, Maria Eco, avuta dall’ex compagna Alessandra Cataldo (a cui era ormai legato, sembra, da oltre un anno). Lo stesso musicista ha rivelato che la storia tra loro sarebbe naufragata ancor prima che nascesse la bambina e che lui nel frattempo avrebbe avuto un’altra liaison (naufragata anch’essa) con una donna di nome Angelica Schiatti. “Credo che sia andata da qualche parte a fare qualche trattamento psichiatrico. Fatto sta che è tornata ed è priva di emozioni e sembra sia gravemente lesa dal punto di vista psichico. Non mi permettono di incontrarla. C’è sotto qualcosa di veramente strano, i monzesi ricchi borghesi hanno fatto una cosa alla Giulietta e Romeo”, ha confessato.





Morgan ha avuto due figlie, Anna Lou e Lara, avute rispettivamente dalle ex compagne Asia Argento e Jessica Mazzoli. Entrambe in passato l’hanno accusato di essere stato un padre completamente assente e l’attrice figlia di Dario Argento lo ha querelato per non aver pagato gli alimenti (fatto che è costato a Morgan il suo sfratto dalla casa di Monza).

