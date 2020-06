Rosa Fanti, moglie dello chef Carlo Cracco, ha letteralmente fatto impazzire i fan con uno scatto osé condiviso sui social

Due bellissimi bambini, ristoranti stellati e un marito a dir poco famoso: ecco gli ingredienti della vita di Rosa Fanti, moglie del popolarissimo Carlo Cracco. La bionda 37enne ha sposato il noto chef di Masterchef nel gennaio del 2018, con una cerimonia assiepata di vip: dal loro amore sono poi nati i figli Pietro e Cesare, che spesso compaiono negli scatti social della donna.

Oltre alla famiglia, la coppia collabora però anche sul lavoro. Rosa Fanti è infatti la press agent di Cracco, noto imprenditore culinario nonché personaggio televisivo molto richiesto. La fortunata donna ha tuttavia anche una grande passione che mostra spesso e volentieri su Instagram.

I suoi scatti sono infatti sovente arricchiti da outfit ricercati nonché brillantemente firmati. Abiti fantasiosi, accessori e tacchi altissimi sono dunque solo alcuni dei look che Rosa mostra ai suoi fan, suscitando sempre grandi commenti e approvazioni.

Rosa Fanti ammalia i fan

In occasione di una cena privata da Cracco in Galleria, Rosa ha per esempio recentemente pubblicato una foto dove compare con un minidress verde zebrato. Uno speciale upskirt dell’abito ha letteralmente fatto impazzire gli ammiratori della Fanti, che con un bicchiere di vino in una mano si è ripresa da sotto in su in un tavolino specchiato.

Se dalla gonna non si intravede nulla, la fantasia è però subito volata altrove, palesandosi ancora una volta più sexy che mai.