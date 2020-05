L'ottava edizione di MasterChef Spagna ha destato un grande scompiglio per via di un piatto presentato da una concorrente poi eliminata

La nuova edizione di MasterChef Spagna, l’ottava per la precisione, ha scatenato delle grandi polemiche per via di un evento accaduto nella quarta puntata dello scorso 4 maggio. Nel dettaglio, una concorrente ha presentato ai giudici una pernice cruda ancora da spennare, posizionata su un letto dalla forma indefinita e con tre pomodorini collocati sopra l’uccello. La sua pare non essere stata una forma di protesta animalista, bensì una rimostranza per il poco tempo messo a disposizione dei concorrenti per pulire il pollame. La qual cosa a lei faceva ribrezzo, ma serviva comunque a evitarne l’eliminazione.

MasterChef Spagna: polemica sulla pernice

Per tutta risposta Saray ha ricevuto un severo rimprovero da parte dello chef Jordi Cruz, da sempre in giuria con Samantha Vallejo-Nágera e Pepe Rodríguez. A lui la concorrente ha però replicato con sfrontatezza e arroganza, portando i giudici a una decisione unanime: quella di eliminarla dalla gara. È possibile rivedere l’intera sequenza nel video di apertura dello show, con espressioni e toni assolutamente esplicativi della complicata quanto imbarazzante situazione.

Cruz ha voluto palesare soprattutto una presa di coscienza per il programma, più che un vero rimprovero nei confronti della concorrente. Quest’ultima, del resto, pareva aver cercato uno scontro aperto con la giuria fin dall’inizio, come testimoniato da alcuni video del programma. La vicenda ha parecchio scosso anche il pubblico a casa, generando una valanga di commenti più o meno sconcertati sui social. La giovane ex concorrente, un’assistente sociale di Cordoba di origini gitane, ha peraltro raccontato ai provini del suo difficile passato per via della sua transessualità.