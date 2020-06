Protagonista di diversi libri e del film "A spasso con Bob", il gatto Bob è morto. A darne la notizia, il padrone scrittore James Bowen.

Il gatto di “A spasso con Bob” è morto. L’omonimo felino rosso ha ispirato il romanzo dal quale è stato tratto il film, ma anche tanti altri best seller scritti dal suo padrone, James Bowen. Nella giornata del 15 giugno 2020, la casa editrice Hodder & Stoughton e il proprietario hanno diffuso la triste notizia.





È morto il gatto Bob

Nel Regno Unito il gatto Bob è diventata una star a seguito del film “A streetcat named Bob”, uscito nel 2016. Il romanzo dal quale la pellicola si ispira, datato 2012, ha venduto milioni di copie e racconta la vera storia dell’incontro tra felino e padrone, il senzatetto tossicodipendente James Bowen.

L’avvento di Bob sul cammino dell’uomo, è stato provvidenziale, soprattutto perché stava vivendo un periodo di cambiamento. Sull’onda di questo grande successo, lo scrittore ha pubblicato altri libri con protagonista l’amato felino, tradotti in più di 40 lingue.

Bowen: “Bob mi ha salvato la vita”

Bob aveva 14 anni quando si è spento, diversi i messaggi di condoglianze e in sua memoria sui social network a seguito della triste notizia.

Il suo proprietario non è riuscito a trattenere le lacrime, quando ne ha parlato: “Mi ha salvato la vita. È così semplice. Mi ha dato molto di più che compagnia. Con lui al mio fianco, ho trovato una direzione e uno scopo che mi mancava”, ha detto, “Il successo che abbiamo ottenuto insieme attraverso i nostri libri e film è stato miracoloso. Ha incontrato migliaia di persone, ha toccato milioni di vite. Non c’è mai stato un gatto come lui e non ci sarà mai più.

Mi sento come se la luce si fosse spenta nella mia vita. Non lo dimenticherò mai”.