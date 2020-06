Federica Sciarelli ha comunicato che non lascerà il programma di Rai 3 "Chi l'ha visto" e di non essere affatto stanca.

Federica Sciarelli, la storica conduttrice di “Chi l’ha visto?“, replicando ad alcune voci indiscrete su un possibile cambiamento del programma, annuncia che non lascia il programma che l’ha resa famosa in tutta Italia. Continuerà a condurre la trasmissione di Rai 3 e di non essere affatto “stanca”, come l’ha definita un deputato leghista.

Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto?

“Sì resto”, ha spiegato la padrona di casa di “Chi l’ha visto?” nel corso di un’intervista a La Repubblica, anche se ha ammesso: “Sono anni che penso di cambiare perché condurre la trasmissione è diventato molto faticoso dal punto di vista psicologico. Le storie degli scomparsi ti restano dentro…”, ha poi proseguito. Non ci sarà dunque nessun addio da parte della Sciarelli, che dal 2004 è alla conduzione della trasmissione dedicata alle persone scomparse.

La giornalista ha voluto smentire le voci che erano state diffuse da un deputato del Carroccio, che l’ha definita “stanca” e che, per questo motivo, avrebbe dovuto cedere la conduzione del programma a qualcun altro.





Smentita la candidatura della Falchi

Le voci, secondo cui la conduttrice e giornalista romana Federica Sciarelli avrebbe abbandonato “Chi l’ha visto?” dopo sedici anni di onorata conduzione, sono dunque state spazzate via. Inoltre, è diventata virale la dichiarazione di Anna Falchi, conduttrice di “C’è Tempo” al fianco di Beppe Convertini a partire da lunedì 29 giugno nel mattino di Rai 1: “Un programma come Chi l’ha Visto saprei farlo ad occhi chiusi”. Per fortuna ci ha pensato la Sciarelli a chiudere immediatamente il caso.

Del resto, Federica è diventata, nel corso degli anni, un vero e proprio personaggio cult, rendendo difficile il compito della sostituta, in quanto Chi l’ha Visto è Federica Sciarelli ed è impensabile un’altra al posto suo.