La nuova candela di Gwyneth Paltrow: “Annusa il mio orgasmo”

La nuova candela di Gwyneth Paltrow sarà un altro successo di vendite? Il nome è tutto un programma.

Dopo la candela “odora come la mia vagina” Gwyneth Paltrow è pronta a lanciare sul mercato la candela “odora come il mio orgasmo”, e già promette di essere un altro successo di vendite.

Gwyneth Paltrow: la nuova candela

La candela “odora come la mia vagina” della Paltrow è stata un tale successo (per via del nome) che è andata in sold out in poche ore, e a quanto pare anche il secondo prodotto lanciato dall’attrice sul suo sito Goop promette di essere un altro successone: questa volta il nome è ricaduto su “odora come il mio orgasmo” e al suo interno conterrebbe note di “pompelmo, neroli e bacche di cassis mature mescolate con il té verde gunpowder ed essenza di rosa turca per un odore sorprendentemente sexy ed avvincente”.







In passato l’attrice è finita sotto accusa per alcuni prodotti e rimedi di benessere sponsorizzati sul suo portale che, a detta degli esperti, non sarebbero altro che delle truffe belle e buone. Dalle gemme da inserire nelle parti intime ai bagni di vapore, il portale della Paltrow non è solo dedicato al beauty ma anche a tutta una serie di oggetti che promettono di essere benefici per il corpo e per lo spirito.

All’avventura imprenditoriale della Paltrow con Goop (che sarebbe il soprannome con cui sono soliti chiamarla gli amici) è stato dedicato anche un documentario Netflix che, esattamente come il suo sito, ha finito per dividere l’opinione pubblica. L’ex moglie di Chris Martin (oggi sposata con Brad Falchuk) possiede anche un blog in cui è solita dispensare i propri consigli di bellezza (alcuni dei quali basati sugli stessi prodotti venduti sul suo sito).