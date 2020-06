Eleonora Giorgi torna a parlare del figlio e del rapporto con la fidanzata Clizia: "Non l'ho mai visto così innamorato".

Eleonora Giorgi su Paolo Ciavarro

Durante la partecipazione al programma “La Prova del Cuoco” su Rai 1 Eleonora Giorgi ha raccontato alla conduttrice Elisa Isoardi quanto veda cambiato il figlio Paolo Ciavarro.

Sarebbe innamorato perso di Clizia Incorvaia. I due sono stati assieme per quasi un mese in Sicilia dopo la fine del lockdown. Non è mancato qualche commento anche sul rapporto che ha adesso con il suo “Ciavarrino“.

“Ciavarrino mi sta facendo venire i capelli dritti in testa – ha confessato la Giorgi -. Ha avuto una botta di popolarità con il Grande Fratello… Non so dire dove o quando se no arrivano i paparazzi ma presto ci vedremo.

Sono stati un mese assieme in Sicilia. Non ho mai visto Paolo così felice. Era vicino a lei. Non sono stati assieme perché sono rispettosissimi della bambina. Lui non l’ha mai incontrata, non l’ha mai vista. Sai Elisa, a 66 anni, si fanno davvero molti sbagli nella vita. Io ne ho fatti molti pratici, ho fatto tante cavolate in amore, l’unica cosa che non ho sbagliato è quella di aver fatto i figli.

Fateli, fatelo almeno uno, che, poi, vi ritrovate un amico. I miei figli sono proprio miei amici”.