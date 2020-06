Francesca Del Toro è incinta: “Ti sento amore mio”

Francesca Del Toro ha commosso i fan dei social annunciando la sua prima gravidanza.

A sorpresa l’ex ballerina di Amici Francesca Del Toro ha confessato a mezzo social di essere incinta del suo primo bambino. Il suo annuncio ha fatto il pieno di like, ottenendo centinaia di messaggi di congratulazioni da parte dei fan.

Francesca Del Toro è incinta

Con un tenero post via social Francesca Del Toro ha confessato di essere incinta del suo primo bambino: “Ti sento amore mio”, ha scritto la ballerina. Nel video la si vede ballare insieme al compagno, Gabriele Vernich, anche lui ballerino professionista, che alla fine della loro danza le ha cinto la vita mettendo le mani sul pancino appena evidente dell’ex volto di Amici.

In tanti, tra amici, fan e parenti, hanno fatto i loro auguri alla coppia per il dolce annuncio. Ancora non è chiaro se il bambino sarà un maschietto o una femminuccia, né quale dovrebbe essere la data del suo arrivo. La ballerina ha tenuto sotto il massimo riserbo anche la sua storia d’amore con Gabriele Vernich, che a quanto pare è felice ed entusiasta di poter diventare presto papà.

Anche la sorella di Francesca, Emma – ballerina anche lei – sarebbe oltremodo emozionata di poter presto diventare zia: anche lei ha commentato il post della ballerina dimostrandole tutto il suo affetto e la sua gioia per la sua gravidanza. Non è escluso che nei prossimi mesi, sui social, la ballerina riveli alcuni dettagli in più sulla sua prima gravidanza e sul nome che avrebbe scelto di dare al bebè in arrivo.