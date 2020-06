I fan di Valentina Vignali hanno riempito di complimenti la cestista per lo scatto bollente del suo lato B.

Valentina Vignali ha conquistato i fan dei social con le sue curve da capogiro e un bikini mozzafiato: la cestista – mettendo in mostra il lato B – ha scritto “stay wild” nella didascalia alla foto.

Valentina Vignali: il lato B

Oltre al suo talento sul campo da basket Valentina Vignali ha conquistato i fan grazie al suo fisico da urlo: la cestista è famosa per le sue curve vertiginose e per il suo prorompente lato B, e infatti il suo ultimo scatto in bikini ha fatto il pieno di like.

“Sei bellissima”, le hanno scritto i fan entusiasti.

Nonostante il suo scatto in bikini abbia fatto il pieno di like, in passato la Vignali non è stata esente dalle critiche degli haters: in tanti l’hanno insultata per i scatti senza veli e per alcune delle sue foto osé, mentre altri ancora hanno smesso si seguire l’ex gieffina dopo alcune delle sue gaffe nella casa del Grande Fratello.

In passato l’ex gieffina ha anche risposto personalmente contro coloro che l’hanno criticata per la sua forma fisica: “Il mio grasso dopo due mesi di Grande Fratello si sta levando, la vostra stupidità invece come va?”, ha scritto la cestista, presa di mira dai detrattori per “i chili di troppo”. L’ex fidanzata di Stefano Laudoni ha sempre difeso il proprio stile di vita e la propria immagine, rispondendo a spada tratta contro i leoni da tastiera sui social.