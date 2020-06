Linda Cristal, nota attrice argentina del cinema western, è scomparsa il 27 giugno 2020. La donna aveva fatto sognare milioni di uomini, non solo per la sua indiscutibile bellezza esotica, ma anche per una bravura da fuoriclasse. Protagonista di diverse pellicole degli anni d’oro del cinema americano, divenne di fatto una delle più apprezzate attrici a livello mondiale.

Fece inoltre parecchio parlare di sé anche per la sua vita privata, essendosi sposata per ben tre volte. Il primo matrimonio fu con Charles Collins, il secondo con l’industriale Robert W. Chiampion e il terzo con Yale Wexler.

È stato proprio il figlio Jordan Wesxler a trovare il corpo privo di vita della madre nella sua abitazione. La notizia è stata data dopo il tragico racconto dell’uomo, secondo il quale la Cristal è morta per cause naturali.

L’attrice aveva 89 anni, tutti passati all’insegna di successi sul grande schermo e amori da favola. Linda ha però passato anche momenti difficili, come quando da bambina perse entrambi i genitori in seguito a un incidente stradale.

La passione per la recitazione ridiede però senso alla sua vita, permettendole di superare questo immenso dolore. Nata come Marta Victoria Moya Burges, scelse poi il nome d’arte che tutti conosciamo e che diede inizio alla sua fortunata carriera da attrice.

R.I.P. Argentine actress Linda Cristal, Victoria Montoya Cannon in The High Chaparral 1967-1971. Graciela “Flaca” in The Alamo 1960. Elena in Two Rode Together 1961. She died on Saturday at 86 years old. Mark Slade/Blue Boy is now the only main cast member living, he is 81-y-o. pic.twitter.com/SokmEVTs0S

— Masquerade (@Masquerade2376) June 28, 2020