Il nuovo dating show di Rai 2, Love Game, inizierà questo autunno con tanti protagonisti in cerca dell'amore.

Love Game, nuovo dating show di Rai 2, è una delle novità della prossima stagione televisiva. I partecipanti avranno la possibilità di trovare l’amore, un po’ come accade a Uomini e Donne. Anche la Rai ha deciso di avere una trasmissione dedicata alla ricerca dell’amore e della propria dolce metà.

Il dating show andrà in onda il sabato pomeriggio e Davide Maggio ha già svelato le prime anticipazioni. Ci sono alte aspettative su Love Game, perché si tratta di un format che solitamente attira moltissimi telespettatori.

Love Game: nuovo dating show

Love Game andrà in onda tutti i sabati pomeriggio e sarà una grande novità per la Rai, visto che solitamente i programmi televisivi sull’amore sono creati da Maria De Filippi.

I partecipanti dovranno cercare la propria anima gemella, ma non saranno soli in questa ricerca, ci sarà la conduttrice a sostenerli. Per il momento si parla di Carolina Rey, che ha già condotto varie trasmissioni su Rai Ragazzi ed è l’inviata di C’è tempo per.

Secondo le indiscrezioni, la scelta potrebbe ricadere su di lei perché la Rai ha deciso di puntare su un volto giovane e nuovo per seguire questo genere di programma televisivo. Le puntate di Love Game arriveranno verso fine ottobre e dureranno mezzora, dalle 16.00 alle 16.30. Che il dating show si farà è una notizia ufficiale, ma nel corso del tempo potrebbero cambiare le date di inizio, gli orari e il nome della conduttrice.

Questo programma sarà sicuramente un successo.