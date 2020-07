Martina Colombari in costume: il bikini fa sognare i fan

Martina Colombari ha condiviso una foto in costume che ha fatto impazzire i fan.

Martina Colombariha condiviso una foto in costume su Instagram ed è riuscita a far sognare i fan. Ha vinto Miss Italia nel 1991, prima di diventare una modella molto famosa che ha collaborato con Armani, Versace, Roberto Cavalli, Blumarine e molti altri.

Poi è diventata conduttrice e attrice, ottenendo sempre un grande successo. La sua bellezza è rimasta intatta, come se il tempo non fosse passato. La sua foto in costume mostra un fisico davvero mozzafiato e ha letteralmente fatto impazzire i fan, anche se in passato è stata insultata per essere troppo magra.

Visualizza questo post su Instagram Siamo io e il mare 💙💙💙 Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari) in data: 29 Giu 2020 alle ore 3:58 PDT

Martina Colombari in costume

L’estate di Martina Colombari è iniziata e la sua foto in costume sta ottenendo un grande successo. Il fisico perfetto e il bikini animalier hanno fatto impazzire i suoi follower. L’ex Miss Italia ha voluto immortalare un momento che tutti attendono con ansia, ovvero il ritorno al mare. “Siamo io e il mare” ha scritto come didascalia a questa meravigliosa foto. Uno scatto che segna l’inizio dell’estate, delle giornate al mare, delle passeggiate serali.

Una stagione che quest’anno era ancora più attesa.





La felicità che prova la showgirl per essere finalmente tornata al mare è molto evidente in questo scatto. Ma ad attirare l’attenzione dei suoi follower non è soltanto il suo meraviglioso sorriso, ma anche il suo corpo perfetto e il suo look estivo.

Lo stile animalier quest’anno va molto di moda e lei riesce a sfoggiarlo in modo perfetto. I complimenti per la Colombari sono arrivati immediatamente, soprattutto per la sua grande bellezza così naturale e per quel sorriso che rende le donne ancora più affascinanti.