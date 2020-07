Antonella Elia e la divertente gaffe a Temptation Island.

Temptation Island, come ogni anno, è il programma cult dell’estate. Il reality dei sentimenti è andato in onda con la prima puntata giovedì 02 luglio 2020. Sui social e sul web tanto è stato il successo. Una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione è sicuramente Antonella Elia.

La showgirl, dopo aver preso parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, arrivando fino alla finale, ha voluto mettere alla prova la relazione con Pietro Dalle Piane. Tutti ricordano le continue litigate tra Pietro e Barbara d’Urso nel salotto di Live non è la d’Urso. L’attore, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbe tradito la Elia. Una volta uscita dalla casa, però, tutto sembra essere rientrato. Ora, sull’isola di Temptation, Antonella vuole mettere alla prova il suo fidanzato.

Il popolo del web è pazzo di lei. Nel corso di tutta la serata, infatti, molte sono state le gif e i meme fatti su di lei. Ciò che ha colpito i social, però, è la gaffe fatta nei confronti di un’altra partecipante al reality.

Le lacrime di Sofia

Protagonista inconsapevole della gaffe è stata Sofia. La ragazza era in preda ad un forte crisi di panico e ha trovato in Antonella un valido appoggio e sostegno psicologico.

Nel corso della giornata, infatti, Sofia aveva visto un video poco piacevole del suo fidanzato. Alessandro non parlava bene della ragazza e la accusava di essere la causa di una serie di problemi della loro coppia. Sofia, in lacrime, abbraccia la Elia e le dice: “L’ho amato così tanto da non amare più Sofia”. È in questo momento che scoppia la gaffe.

La gaffe di Antonella Elia

Dopo un silenzio di qualche secondo, la Elia, abbastanza perplessa esclama: “Chi è Sofia?”.

Inutile dire che il popolo del web si è scatenato. In pochi minuti sono nati gif e video divertenti. Sofia, stranita, ha risposto che era lei. Anche Striscia la Notizia ha ripreso il particolare momento. Il tg satirico di Antonio Ricci, infatti, ha costruito un piccolo servizio per ricordare l’accaduto. Chissà cosa ne penserà Antonella quando uscirà dal villaggio di Temptation Island.