Temptation Island, Ciavy: perché questo soprannome?

Ciavy è uno dei protagonisti di Temptation Island, che ha creato molta curiosità per via del suo soprannome.

Uno dei protagonisti assoluti di questa edizione di Temptation Island è Ciavy, che sta partecipando al reality insieme alla sua fidanzata Valeria. Per il momento sono una delle coppie più discusse del programma televisivo e già dal video di presentazione hanno tutti notato delle difficoltà all’interno della relazione.

Il pubblico si è incuriosito molto sul vero nome di questo protagonista e sul motivo per cui si fa chiamare con questo soprannome così singolare.

Ciavy a Temptation Island: nome vero

Il protagonista di Temptation Island si chiama Andrea ma ha scelto di farsi chiamare Ciavy proprio come se fosse un nome d’arte, che solo chi vive a Roma ha capito. Si tratta di un nome d’arte divertente e simpatico, che ha incuriosito tutti i telespettatori di Temptation Island e che rendono il pr romano ancora più interessante.

Il suo vero nome per intero è Andrea Maliokapis, ma per gli amici lui, e ora per tutti gli italiani, lui è semplicemente Ciavy.





Ciavy è il diminutivo del soprannome romano “er cravatta”, che significa “ciabatta”. Nessuno ha ancora capito per quale motivo il ragazzo sia stato chiamato ciabatta, ma non è escluso che sarà lui stesso a spiegato all’interno della trasmissione oppure la sua fidanzata Valeria.

La ragazza è molto innamorata del suo compagno, ma ha già iniziato a rimanere delusa dal suo comportamento, soprattutto perché lui ha dichiarato di non essere più innamorato. La loro relazione sembra essere già conclusa, ma questo percorso potrebbe anche aiutarli a sistemare le cose e a trovare un punto di incontro per continuare a stare insieme.