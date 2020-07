La prima puntata di Temptation Island è iniziata con Valeria già in lacrime per il comportamento di Ciavy

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, giunto ormai alla settima edizione. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle sei coppie, due vip e quattro nip, pronte a vivere separate per 21 giorni in un villaggio in Sardegna.

La prima puntata di Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island inizia con la presentazione delle sei coppie che hanno deciso di prendere parte al reality in grado di mettere in gioco i sentimenti. Si tratta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, Valeria e Ciavy, Anna e Andrea, Annamaria e Antonio, Sofia e Alessandro. Una volta giunti sull’isola, ad accoglierli il conduttore Filippo Bisciglia che ha innanzitutto sottolineato come siano state attuate tutte le misure necessarie in termini di emergenza coronavirus.

“Mi fa sentire sempre come la seconda scelta…” Valeria è molto delusa dal comportamento di Ciavy! #TemptationIsland pic.twitter.com/FF7en8s6yU — Temptation Island (@TemptationITA) July 2, 2020



Poco dopo ecco giungere dapprima le single e poi i single, con le coppie che si salutano prima di separarsi. Proprio durante i saluti è avvenuto il primo episodio che ha destato perplessità in Valeria. Appena arrivata la single, infatti, Ciavy ha salutato frettolosamente la fidanzata.

Valeria, quindi, ha in seguito raccontato: “Mi mette sempre al secondo posto. Paura di un distacco improvviso, non ti comportavi in questo modo. Vedendo Antonella e Pietro, un amore così il lo sogno. Lui ha fatto aspettare la single per godersi fino agli ultimi secondi la sua ragazza. Ciavy, invece, ha dato spazio ad un’altra ragazza. Mi fa sentire sempre come una seconda scelta. Non mi dimostra mai quello che prova.

Quindi o mi ami sul serio o è solamente abitudine. Voglio capirlo”.