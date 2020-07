Giovanna Abate ha baciato un altro uomo: addio definitivo con Sammy

Giovanna Abate beccata a baciare un altro uomo. L'addio a Sammy è ormai definitivo.

Giovanna Abate ha baciato un altro uomo e questo sembra essere un addio definitivo a Sammy, dopo avergli lanciato una frecciatina. La vita sentimentale dell’ex tronista sembra essere avvolta nel mistero, ma alcune indiscrezioni stanno portando a galla un ipotetico bacio con un ragazzo sconosciuto.

Stranamente la Abate non ha nessuna intenzione di coinvolgere i suoi fan nelle sue vicende amorose, nonostante la sua relazione con Hassan sia nata davanti alle telecamere. La segnalazione di questo bacio è arrivata a Deianira Marzano.

Giovanna Abate bacio con un altro

Deianira Marzano ha condiviso nelle sue storie Instagram una notizia davvero sorprendente che riguarda Giovanna Abate. L’influencer ha ricevuto una segnalazione in cui le è stato confidato che l’ex tronista di Uomini e Donne è stata beccata mentre baciava un altro ragazzo in un locale. La Marzano ha subito sottolineato che non è sicura che la notizia sia vera, ma andando a contattare chi gliel’ha mandata pensa che un fondo di verità possa esserci, perché i dettagli del racconto erano davvero tanti.





Il ragazzo che ha baciato Giovanna si chiama Kristian e ha 22 anni. Secondo quanto riportato tutto è successo venerdì 3 Luglio in un locale. Le indiscrezioni sembrano avere un fondo di verità, ma per il momento Giovanna Abate ha preferito non rispondere a questi rumors, ma i fan desiderano qualche spiegazione.

La ragazza si sta godendo le sue giornate di vacanza insieme alle sue amiche, nel più totale relax. Anche Sammy per il momento continua a rimanere in silenzio riguardo la fine della loro storia d’amore.