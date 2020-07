Nell'attesa di capire cosa sia successo ai due ex protagonisti di Uomini e Donne, Giovanna Abate sembra aver lanciato una frecciatina a Sammy Hassan

Giovanna Abate e Sammy Hassan restano al centro del gossip per via della polemica sul perché si presume che si siano lasciati. Nessuno dei due pubblica infatti contenuti insieme sui rispettivi profili social, così come sono spariti tutti i possibili riferimenti alla loro relazione.

Tali elementi hanno dunque fatto sobbalzare i fan di Uomini e Donne, lasciando insinuare come tra i due possa già essere tutto finito.

Quello che tuttavia infastidisce maggiormente gli utenti riguarda il fatto che nessuno dei due si sia preso la briga di spiegare cosa sia successo. In queste ore, ad ogni modo, l’ex tronista ha presumibilmente lanciato una frecciatina all’ex corteggiatore direttamente dalle sue IG Stories.

Giovanna Abate: la frecciata sulle donne

Giovanna Abate ha dunque pubblicato quella che sembra essere a tutti gli effetti una stoccata contro Sammy Hassan. Prima di condividere sui social tale contenuto, la giovane ha precisato come ogni riferimento fosse puramente casuale. Mettere l’accento sulla questione ha però scatenato l’effetto contrario, lasciando cogliere al popolo del web un chiaro riferimento al suo presunto ex.

Nello specifico, la Abate ha pubblicato una frase molto lunga e importante sulle donne intelligenti che non si lasciano manipolare. Molto spesso, secondo le sue parole, gli uomini sostengono di voler avere al proprio fianco una donna di questo tipo, ma non sanno a cosa vanno incontro. Per questo motivo, sempre secondo Giovanna, dovrebbero soppesare bene cosa comporta mettersi insieme a donne così forti e sicure di sé.