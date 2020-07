U&D, Sammy e Giovanna: vacanze separate per la coppia

Sammy e Giovanna trascorrono le vacanze separati, confermando in questo modo le voci sulla rottura.

Sammy e Giovanna stanno trascorrendo le vacanze separati dopo la scelta a Uomini e Donne. In questi giorni si rincorrono le voci della loro presunta rottura e sembrano essere state confermate dal fatto che i due hanno deciso di trascorrere l’estate lontani.

Lui, che è stato insultato, è a Milano, che continua a lavorare come vocalist nelle discoteche. Lei è nell’Argentario con i suoi amici, a godersi il relax e il sole. Sembrava essere solo una pausa di riflessione ma a quanto pare è molto più lunga del previsto e questo fa pensare ad una chiusura definitiva della relazione.

Visualizza questo post su Instagram 🍊 Un post condiviso da Giovanna Abate (@abate_gio) in data: 4 Lug 2020 alle ore 5:53 PDT

Sammy e Giovanna distanti

La relazione di Sammy e Giovanna, che gli ha lanciato anche qualche frecciata, è nata durante l’ultima edizione di Uomini e Donne. La coppia ha superato anche la quarantena e sembravano davvero felici inizialmente. Poi qualcosa è andato storto, in molti ipotizzano un’incompatibilità di carattere, che era emersa anche durante il loro percorso. Il dettaglio che stupisce i fan è che adesso che avrebbero tutto il tempo per viversi completamente, senza telecamere e lockdown, i due hanno scelto di stare lontani.





Questa è sicuramente una decisione presa consapevolmente e le motivazioni potrebbero essere due: o hanno deciso di lasciarsi definitivamente, oppure questa vacanza separati potrebbe servire loro per capire veramente cosa provano. La cosa evidente è che preferiscono per il momento stare con gli amici, che insieme.

I fan che speravano in un ritorno di fiamma probabilmente dovranno mettersi il cuore in pace. Per il momento, però, nessuno dei due ha voluto parlare pubblicamente della situazione che stanno vivendo.