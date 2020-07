Sammy Hassan è stato insultato pesantemente e dopo Uomini e Donne ha deciso di sfogarsi.

Sammy Hassan in questi giorni è stato insultato in modo molto pesante a causa della rottura con Giovanna Abate, che gli ha lanciato una frecciatina. Fino a questo momento l’ex corteggiatore è rimasto in silenzio, ma ora ha deciso di sfogarsi nelle sue storie su Instagram.

L’uomo ha spiegato di essere stanco di essere insultato e attaccato costantemente, soprattutto per una questione che riguarda la sua vita privata. Sammy e Giovanna hanno avuto un percorso pieno di ostacoli a Uomini e Donne e la loro relazione sembra essere già finita. La coppia non ha mostrato particolare attenzione nei confronti dei fan ed è per questo che i follower si sono arrabbiati. Volevano sapere la loro versione dei fatti, soprattutto dopo che lui è stato avvistato con la ex di Davide Basolo.

Sammy Hassan insultato sul web

Sammy Hassan è stato insultato sul web, perché è stato ritenuto il responsabile della crisi con Giovanna. Già durante il loro percorso a Uomini e Donne era lui ad essere bersagliato, perché i fan non apprezzavano il suo atteggiamento nei confronti della ragazza.

L’ex corteggiatore ha sempre cercato di rimanere in silenzio e di non pronunciarsi riguardo la storia con l’Abate o gli insulti ricevuti, ma a quanto pare è arrivato al limite della sopportazione.





Hassan si è sfogato su Instagram, sottolineando che le persone che continuano ad attaccarlo sono completamente prive di intelletto e che lui continuerà a fare ciò che vuole indipendentemente da quello che continueranno a scrivergli.

Ha anche voluto precisare che continuerà a pronunciare il suo slogan “my friends“, che molte persone non sopportano. Anche Giovanna si è chiusa nel silenzio, dopo aver semplicemente spiegato di aver bisogno di privacy e di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.