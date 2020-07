La figlia della moglie di Nek si è laureata e il cantante ha manifestato tutto il suo orgoglio.

Nek ha scritto un messaggio davvero importante alla figlia di sua moglie, che si è laureata con lode. Il cantante non è solido condividere momenti della sua vita privata. I post che pubblica sui social network generalmente riguardano la sua professione e la sua musica, per questo che ogni volta che apre il suo cuore e mostra qualcosa in più i fan sono felicissimi.

Questa volta il cantante ha voluto fare i complimenti a Martina, la figlia che la moglie Patrizia Vacondio, al quale ha fatto una dedica meravigliosa, ha avuto da una relazione precedente, ma che è stata cresciuta da Nek.

Nek, la figlia della moglie si laurea

“Hai scritto una tesi incredibile, premiata con medaglia di lode” ha esordito Nek, che ha ottenuto un grande successo con l’ultimo singolo, scrivendo un post interamente dedicato alla figlia della moglie. Il cantante l’ha cresciuta, insieme a sua figlia Beatrice, che ha nove anni. “Ci hai stregati tutti con la tua esposizione e hai ricevuto i complimenti di tutta la commissione che per te ha usato parole davvero lusinghiere” ha aggiunto il cantante, esprimendo tutto il suo orgoglio per questa giovane ragazza che ha realizzato un meraviglioso sogno.





“Hai studiato tanto, hai messo in ogni istante di questo percorso entusiasmo e passione e oggi ti meriti quanto è successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria” ha aggiunto il cantante, complimentandosi con Martina. I due sono davvero molto legati, anche perché quando il cantante ha conosciuto Patrizia la bambina aveva poco più di un anno e sono diventati una famiglia.

La ragazza, oltre al cognome del padre biologico, ha voluto prendere anche quello di Nek, che l’ha cresciuta. “Sei tu la ‘scintilla rivoluzionaria‘. Lo sei sempre stata. E noi siamo fieri della persona che sei e sarai” ha concluso Nek, pieno di orgoglio.