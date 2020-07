Irama ha un messaggio speciale per tutti i suoi fan.

Irama sorprende tutti i suoi fan con un annuncio speciale sul suo profilo Instagram. Irama, che ha una sorella bellissima, dopo il suo percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è riuscito a mantenere intatto il suo successo, anzi a farlo crescere anno dopo anno.

I suoi singoli hanno ottenuto un successo incredibile e sono sempre molto attesi ed è riuscito a calcare il palco del Festival di Sanremo nel 2019. Senza dubbio, è uno dei cantanti italiani più amati e seguiti del momento. Per questo l’annuncio che ha dato sul suo profilo Instagram è riuscito ad emozionare così tanto tutti i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Buon giorno dalla giungla urbana, “Mediterranea” è già disco di Platino 🐆💿 Un post condiviso da Irama (@irama.plume) in data: 6 Lug 2020 alle ore 6:54 PDT

Irama sorprende i fan

Irama, dopo la vittoria ad Amici Speciali, è sempre molto attivo sul suo profilo Instagram, anche se rimane una persona molto riservata. Ama comunicare con i suoi follower per raccontare loro quello che accade nella sua vita lavorativa. Il cantante ha dato un annuncio davvero molto speciale, che ha emozionato tantissimo tutti i suoi fan e lo ha reso davvero felice. L’ex concorrente di Amici ha stupito tutti gli utenti che continuano a seguirlo con parole che lo rendono estremamente orgoglioso.





Dopo pochissimo tempo dall’uscita del suo nuovo singolo “Mediterranea“, la canzone è riuscita ad ottenere il disco di Platino. Un annuncio molto importante, e un successo davvero grande. Questa soddisfazione è stata condivisa con i suoi fan, come un modo per ringraziarli per aver reso possibile anche questo nuovo grande passo.

Il singolo è molto apprezzato e sicuramente merita questo riconoscimento, visto che è uno dei tormentoni di questa estate.