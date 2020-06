Dopo aver disputato la sfida finale con Michele Bravi a vincere Amici Speciali è stato Irama

Venerdì 5 giugno è andata in onda la finale di Amici Speciali, lo spin off del programma di Maria De Filippi, realizzato grazie alla collaborazione con Tim al fine di supportare la Protezione Civile. A contendersi la vittoria Umberto Gaudino, Michele Bravi, Alessio Gaudino e Irama.

A vincere il titolo proprio quest’ultimo.

Irama vince Amici Speciali

Una finale ricca di emozioni, quella di Amici Speciali, con i quattro finalisti che si sono sfidati con manche ad eliminazione diretta. A disputare la finalissima Irama e Michele Bravi. Il primo ha già vinto Amici, mentre Miche Bravi vanta alle sua spalle la vittoria di un’edizione di X Factor. Entrambi molto amati dal pubblico, quindi, si sono scontrati nella finalissima, supportati anche dagli altri artisti che si sono esibiti con loro nel corso delle varie sfide.

Alla fine a vincere il titolo è stato Irama. Il cantante, dopo aver scoperto di aver vinto, ha chiesto di condividere, seppur da lontano, per via ovviamente delle restrizioni dovute al coronavirus, il premio anche con Michele Bravi e tutti i ragazzi che hanno preso parte a questa speciale edizione del programma. “Grazie di tutto“, ha commentato il cantante, commosso per aver vinto.





Nel corso della finale Maria De Filippi ha voluto anche ringraziare le radio in quanto i brani dei ragazzi stanno andando molto bene. Nel corso delle quattro puntate , ricordiamo, sono riusciti a dare alla Protezione Civile 400 mila euro, più i proventi del televoto.