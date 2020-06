Nel corso della finale di Amici Speciali Maria De Filippi si è "vendicata" nei confronti di Sabrina Ferilli.

Durante la finale di Amici Speciali Maria De Filippi si è “vendicata” nei confronti di Sabrina Ferilli. Nel corso del gioco Obbligo o Verità, infatti, la conduttrice si è messa in gioco rivolgendo una domanda molto particolare all’attrice.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Nel corso del gioco Obbligo o Verità Maria De Filippi ha fatto una domanda molto intima a Sabrina Ferilli, ovvero: “Hai mai finto di essere malata per evitare di fare l’amore?”. Immediata la risposta dell’attrice che a tal proposito ha dichiarato: “Si, ho finto qualche volta per non fare l’amore!”. La stessa domanda viene anche rivolta a Beppe Vessicchio, scatenando in questo modo le risate dei presenti.

La “vendetta” della conduttrice nei confronti di Sabrina Ferilli, però, non si ferma qui.

Dopo aver scelto la prima volta verità, infatti, Sabrina Ferilli opta per Obbligo e la De Filippi le chiede quindi di miagolare: “Miagola in maniera convincente per 10 secondi”. Palese il divertimento della moglie di Maurizio Costanzo mentre vede l’attrice e amica intenta a fare i versi del gatto, tra cui anche la gatta innamorata.





La vicenda, però, non si conclude qui e la conduttrice chiede alla fine a Sabrina Ferilli di twerkare. L’attrice accetta e mostra di essere molto brava anche con questa forma di ballo molto in voga negli ultimi tempi. Un siparietto, quello tra Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, che ha inevitabilmente divertito il pubblico a casa, mostrando ancora una volta il grande affiatamento tra le due donne dello spettacolo.